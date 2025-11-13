¡Guatemala, adiós! Panamá ganó y tocó las puertas de ir a su segundo Mundial

Con esto, <b>Panamá empata en puntos a Surinam</b>, con 9 unidades ambos, quienes pelearan en la última jornada. Por su parte, Guatemala se quedó con 5 unidades, ya sin posibilidad ni siquiera de meterse al repechaje.<br /><br /><b>ALINEACIONES<br /><br />Guatemala: </b>Nicholás Hagen, Áaron Herrera, José Ardón, José Pinto, José Morales, Jonathan Franco, Stheven Robles, Óscar Santis, José Rosales, Antonio López y Rubio Rubín. <b>DT: </b>Luis Fernando Tena.<b>Panamá: </b>Orlando Mosquera, César Blackman, Fidel Escobar, Christian Martínez, Adalberto Carrasquilla, Azarias Londoño, Carlos Harvey, Erick Davies, Andrés Andrade, Cecilio Waterman y Aníbal Godoy. <b>DT:</b> Thomas Christiansen.