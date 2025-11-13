Centroamérica

¡Guatemala, adiós! Panamá ganó y tocó las puertas de ir a su segundo Mundial

El partido del grupo A comenzará desde las 8 de la noche en el estadio El Trébol.

Finalizado
Guatemala
Guatemala
2
Panamá
Panamá
3
  • ¡Guatemala, adiós! Panamá ganó y tocó las puertas de ir a su segundo Mundial

    Guatemala y Panamá protagonizaron un duelo de alto poder en tierras chapinas. Foto cortesía @EU_Xela
2025-11-13

Guatemala cayó en casa ante Panamá por marcador de 3-2 en la eliminatoria de Concacaf, que les termina quitando el sueño de ir al Mundial de 2026, ya que no podrán clasificar ni al repechaje.

Los dirigidos por Luis Fernando Tena sabían que el triunfo era importante, pero se vieron superado por los canaleros, aunque por un instante parecía que saldría a flote, terminaron perdiendo sobre el final.

El Salvador fracasa: no va al Mundial 2026 y Surinam sueña con el boleto directo

El cuadro panameño inicio pegando en el primer tiempo con doblete de Cecilio Waterman, al minuto 30 y al 44, inclinando las cosas de forma importante y encaminando todo para un triunfo que parecía tranquilo.

Sin embargo, Guatemala salió con una cara distinta en el segundo tiempo, con la premisa de responder ante su gente. El descuento llegó al 69, con una anotación de Arquímides Ordóñez, para dos minutos más tarde, empatar todo con una anotación de Rudy Muñoz.

Por desgracia para los del mexicano Tena, José Fajardo puso a los visitante nuevamente en ventaja al 78, colocando el marcador definitivo en el partido.

Panorama Concacaf: A morirnos en Costa Rica ¿Cómo clasifica Honduras al Mundial 2026?

Con esto, Panamá empata en puntos a Surinam, con 9 unidades ambos, quienes pelearan en la última jornada. Por su parte, Guatemala se quedó con 5 unidades, ya sin posibilidad ni siquiera de meterse al repechaje.

ALINEACIONES

Guatemala: Nicholás Hagen, Áaron Herrera, José Ardón, José Pinto, José Morales, Jonathan Franco, Stheven Robles, Óscar Santis, José Rosales, Antonio López y Rubio Rubín. DT: Luis Fernando Tena.

Panamá: Orlando Mosquera, César Blackman, Fidel Escobar, Christian Martínez, Adalberto Carrasquilla, Azarias Londoño, Carlos Harvey, Erick Davies, Andrés Andrade, Cecilio Waterman y Aníbal Godoy. DT: Thomas Christiansen.

Unirme al canal de noticias
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
Eliminatoria Concacaf
|
Mundial 2026
|
Panamá
|
Guatemala
|
Liga de Costa Rica