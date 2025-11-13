¡Guatemala, adiós! Panamá ganó y tocó las puertas de ir a su segundo Mundial

Guatemala cayó en casa ante Panamá por marcador de 3-2 en la eliminatoria de Concacaf, que les termina quitando el sueño de ir al Mundial de 2026, ya que no podrán clasificar ni al repechaje. Los dirigidos por Luis Fernando Tena sabían que el triunfo era importante, pero se vieron superado por los canaleros, aunque por un instante parecía que saldría a flote, terminaron perdiendo sobre el final.

El cuadro panameño inicio pegando en el primer tiempo con doblete de Cecilio Waterman, al minuto 30 y al 44, inclinando las cosas de forma importante y encaminando todo para un triunfo que parecía tranquilo. Sin embargo, Guatemala salió con una cara distinta en el segundo tiempo, con la premisa de responder ante su gente. El descuento llegó al 69, con una anotación de Arquímides Ordóñez, para dos minutos más tarde, empatar todo con una anotación de Rudy Muñoz. Por desgracia para los del mexicano Tena, José Fajardo puso a los visitante nuevamente en ventaja al 78, colocando el marcador definitivo en el partido.