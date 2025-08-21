Jeaustin Campos aclara la polémica sobre gesto discriminatorio: "Nunca hubo insultos ni altercados"

Jeaustin Campos, director técnico de Real España, rompió el silencio y aclaró la polémica sobre el gesto que realizó a un aficionado del Municipal, por el cual CONCACAF lo sancionó con 10 partidos. El entrenador costarricense tuvo un altercado con un aficionado en Guatemala, cuando Real España visitó a Municipal en la jornada 3 de la Copa Centroamericana, partido que el equipo aurinegro cayó derrotado 2-1 ante el conjunto chapín. En una entrevista con la periodista costarricense Merlyn Villareal, Jeaustin Campos, días antes de recibir el castigo, aclaró lo sucedido en ese compromiso centroamericano que se disputó en el Estadio El Trébol.

"Sinceramente, cuando apareció esa noticia, no me sorprendió del todo porque no refleja el contexto real. Yo lo divido en tres partes: primero, los hechos; segundo, los juicios de valor que algunos medios o colegas han dado sin escuchar todas las versiones; y tercero, las manifestaciones racistas de algunos aficionados hacia nuestros jugadores", comenzó diciendo el técnico aurinegro. "Durante el partido, algunos compañeros del cuerpo técnico querían detenerlo por esos insultos, pero yo decidí que siguiéramos porque la mayoría de la gente se comportó bien y el espectáculo debe continuar", argumentó Jeaustin Campos.