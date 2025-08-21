Jeaustin Campos aclara la polémica sobre gesto discriminatorio: "Nunca hubo insultos ni altercados"

<b>Jeaustin Campos</b>, director técnico de <b>Real España</b>, rompió el silencio y aclaró la polémica sobre el gesto que realizó a un aficionado del <b>Municipal, </b>por el cual <b>CONCACAF</b> lo sancionó con 10 partidos.El entrenador costarricense tuvo un altercado con un aficionado en Guatemala, cuando <b>Real España </b>visitó a Municipal en la jornada 3 de la <b>Copa Centroamericana</b>, partido que el equipo aurinegro cayó derrotado 2-1 ante el conjunto chapín.En una entrevista con la periodista costarricense <b>Merlyn Villareal, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/concacaf-no-perdona-a-jeaustin-campos-el-tremendo-castigo-que-recibio-dt-del-real-espana-cuantos-partidos-se-perdera-FD27062474" target="_blank">Jeaustin Campos</a>, días antes de recibir el castigo,</b> aclaró lo sucedido en ese compromiso centroamericano que se disputó en el Estadio El Trébol.