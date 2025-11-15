"No alinear a Keylor Navas": La restricción de la FIFA que impacta a toda Costa Rica previo a enfrentarse a Honduras

La recomendación del máximo organismo es contundente: ningún futbolista debería disputar dos encuentros con menos de 48 horas de separación. Y ese es exactamente el inconveniente que tiene Pumas con <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://x.com/ASMexico/status/1988998298905239835" target="_blank">Keylor Navas.</a></b>El compromiso de Costa Rica finaliza este martes a las 9:00 p.m horas, pero Pumas deberá medirse a Pachuca el jueves a las 7:00 p.m horas. Entre ambos compromisos hay apenas 46 horas de diferencia.