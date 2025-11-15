Centroamérica

"No alinear a Keylor Navas": La restricción de la FIFA que impacta a toda Costa Rica previo a enfrentarse a Honduras

Se confirma la restricción de la FIFA con Keylor Navas en medio de la definición de la clasificación de Costa Rica al Mundial 2026.

2025-11-15

La Selección de Costa Rica se juega el todo por el todo este martes frente a Honduras en el Estadio Nacional, un partido que podría definir cúal de las dos se clasificará al Mundial 2026.

Sin embargo, en medio de la tensión previa al clásico centroamericano, surgió una información inesperada relacionada directamente con Keylor Navas.

Mientras Costa Rica se enfoca en uno de sus duelos más determinantes de los últimos tiempos, Pumas de la UNAM, equipo del guardameta, enfrenta una restricción impuesta por la FIFA que podría alterar sus planes para el Play In de la Liga MX.

RESTRICCIÓN DE LA FIA

La recomendación del máximo organismo es contundente: ningún futbolista debería disputar dos encuentros con menos de 48 horas de separación. Y ese es exactamente el inconveniente que tiene Pumas con Keylor Navas.

El compromiso de Costa Rica finaliza este martes a las 9:00 p.m horas, pero Pumas deberá medirse a Pachuca el jueves a las 7:00 p.m horas. Entre ambos compromisos hay apenas 46 horas de diferencia.

De acuerdo con la normativa médico-deportiva de FIFA, lo ideal es un mínimo de 72 horas de descanso. Por ello, “se determinó que Pumas no debe alinear a Keylor Navas”.

El panorama complica a los universitarios en un momento crítico, pues además de perder a su portero titular, el club también afronta otras ausencias por fecha FIFA. Internamente, la situación ha generado inquietud, especialmente porque el equipo lucha por asegurar su presencia en la Liguilla.

Junto a Navas, otros jugadores de Pumas también enfrentan esta misma limitación. No obstante, el caso del tico se vuelve el más relevante por su liderazgo en el club y por la trascendencia del duelo de este martes con la Sele.

Mientras en México se debate si podrán contar con su guardameta para el jueves, en Costa Rica la prioridad es distinta: derrotar a Honduras y mantenerse en la pelea mundialista.

Johan Raudales
Johan Raudales

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Actualmente periodista de Diario Deportivo DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.
