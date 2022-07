Técnico del Real Estelí envió un contundente mensaje: “De Real España sé todo lo que se necesita saber”

Lo principal es no menospreciar a nadie, ser inteligentes y cautelosos. Hay que arriesgarse porque el que no lo hace no gana. Tampoco es que nos vamos a defender y atacar como locos, soy detallista, analizo bien los partidos.

¿Este cruce de 180 minutos le está quitando el sueño?

No, se lo dedico al 200%. El sueño no me lo quita nadie, el sueño está más vivo, hablamos de otras perspectivas. Estoy bastante ansioso de que el partido ya inicie y sobre todas las cosas el haber plasmado los objetivos cumplidos, darle la alegría a la afición y la directiva.

¿Real Estelí cómo llega al enfrentamiento?

Bien, no tenemos lesionados. En la liga vamos muy bien, vamos a estar en las mejores condiciones.

Real España presentó casos covid-19, ¿esto lo considera beneficioso a una semana del primer partido?

No sé qué jugadores están exactamente con covid, pero si son jugadores importantes les va a perjudicar muchísimo a ellos. Siempre he pensado que un jugador no es indispensable en un equipo, un jugador no te hará la diferencia. Si estos futbolistas no se llegan a recuperar tendrán el problema ellos, nosotros esté quien esté intentaremos ganar.

En un duelo de entrenadores enfrentará a uno de mucha experiencia, ¿qué concepto tiene de Héctor Vargas?

Es un entrenador de experiencia, lo conozco muchísimo. Pero bueno, la experiencia también no solo se basa en edad, se basa en conocimiento. De nada sirve tener 50 años haciendo algo si no tienes los conocimientos que estuviste planteando.

¿Qué sabe de Real España?

Todo lo que se necesita saber lo sé.

¿Alguna debilidad o fortaleza del rival?

Eso yo lo dejo para mi equipo.

¿Qué resultado firmaría si el primer partido se juega hoy?

Los resultados a veces no son tan importantes, a veces como tema de fanáticos le tiramos mucho al resultado. Es importante porque los goles te dan la victoria, pero están las formas de ganar y perder. Me interesaría la forma, me gustaría ganar, no importaría la forma que sea. Sí tengo una manera en mi cabeza de cómo podemos ganar, y esa idea que estoy planteando se la estoy dando a los jugadores. Espero que sea un marcador a favor de nosotros, no te voy a decir un número, no me interesa el número, y lo que interesa es clasificar a la siguiente ronda.

¿Real España es el favorito o llegan en igualdad de condiciones?

Yo creo que en el fútbol no existen los favoritos, los favoritos a veces colocamos los nombres y en el fútbol no existen nombres, somos 11 contra 11 y hasta que pite el árbitro se mirará quién es el favorito de la serie.

¿Usted le apuesta al primer partido para sacar ventaja?

Yo le apuesto mucho a este primer partido en sacar ventaja y no por la cancha sintética, es un partido de casa, vamos a estar con nuestra afición y sería el mejor regalo darle una enorme victoria.