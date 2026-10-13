¡Cinco al hilo! Atlético de Madrid tumba al United y confirma su gran momento

El Atlético de Madrid necesitó menos de un minuto para abrir el camino hacia la victoria frente al Manchester United en la Liga de Campeones. El conjunto rojiblanco se impuso en el Metropolitano en un encuentro que tuvo un arranque explosivo, momentos de tensión y un cierre favorable para los dirigidos por Diego Simeone, quienes aprovecharon la superioridad numérica tras la expulsión de Yoro para sentenciar el compromiso con el 2-0 de Ademola Lookman.

Apenas habían transcurrido 52 segundos cuando Pablo Barrios mandó el balón al fondo de las redes. La jugada nació con una genialidad de Kang-in Lee, quien filtró un pase preciso por encima de la defensa para habilitar a Álex Baena. El español controló la acción y asistió a Barrios, que definió con la derecha para superar la resistencia del Manchester United y desatar la celebración de los aficionados colchoneros.