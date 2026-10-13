Barcelona arrasa, Bayern sufre y revés al Inter: tabla de posiciones de la Champions

El FC Barcelona dio un golpe de autoridad en la competición europea al golear al Galatasaray y colocarse en lo más alto de la tabla de posiciones. El conjunto azulgrana aprovechó su contundencia ofensiva para mejorar sus números y mantenerse entre los principales protagonistas de la clasificación, donde comparte los seis puntos con el Sporting de Portugal y el Arsenal de Inglaterra. La tabla muestra una lucha cerrada en la parte alta, con tres equipos que han ganado sus dos partidos disputados. Barcelona, Sporting CP y Arsenal suman seis unidades, aunque los catalanes aparecen en la primera posición gracias a su impresionante diferencia de goles.

El equipo dirigido por Hansi Flick llegó a nueve goles a favor y dos en contra después de sus primeras dos presentaciones, para una diferencia de goles de +7. Este registro le permite superar a sus dos perseguidores directos, que también mantienen un arranque perfecto en la fase de liga de la Champions League. Por su parte, el Sporting CP de Portugal también suma seis puntos tras ganar sus dos compromisos, con cinco goles anotados y uno recibido, para una diferencia de +4. El Arsenal inglés presenta los mismos números en puntos y diferencia de goles, pero registra cuatro tantos a favor y ninguno en contra, por lo que ocupa la tercera casilla.