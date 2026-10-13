Regresa para la Champions League: convocatoria del Real Madrid frente a Roma

El Real Madrid dio a conocer la convocatoria para el partido de la segunda jornada de la Liga de Campeones contra la Roma (miércoles, 14 de octubre), en la que Mourinho recupera a Dean Huijsen tras cumplir sanción y siguen ausentes Raúl Asencio, Rodrygo y Militao, lesionados, y Mendy, fuera de los inscritos para la competición europea.

Regresa a la lista del equipo blanco el central español, después de perderse el encuentro frente al Villarreal del pasado fin de semana por la sanción que arrastraba tras ser expulsado en el derbi ante el Atlético de Madrid el pasado 20 de septiembre. Huijsen conoce bien al rival, ya que jugó en la Roma en 2024, cedido por el Juventus.