Convocatoria del Barça para enfrentar al Galatasaray en la Champions Legue

Hansi Flick ha hecho oficial la lista de 22 futbolistas convocados n el Barcelona para el enfrentamiento de este martes ante el Galatasaray, correspondiente a la segunda jornada de la Fase de Liga de la Champions League. El entrenador alemán apuesta por la continuidad absoluta para viajar a tierras turcas, buscando consolidar las buenas sensaciones mostradas por su plantilla en los compromisos más recientes del torneo local.

La gran novedad de la expedición azulgrana de cara a este compromiso europeo es, precisamente, la total ausencia de cambios respecto al último fin de semana. Flick decide calcar de manera milimétrica la convocatoria que sumó los tres puntos el pasado sábado tras imponerse con autoridad por 3-0 al Getafe en el Camp Nou. Con esta decisión, el cuerpo técnico ratifica su plena confianza en el bloque actual para afrontar una de las salidas más complejas de la temporada. En la parcela defensiva y la portería, la expedición viaja bien resguardada. Joan García, Wojciech Szczęsny y Dominik Livaković integran la terna de guardametas que buscarán echar el cerrojo en el infierno de Estambul. Justo por delante de ellos, hombres de la total confianza de Flick como Jules Koundé, Pau Cubarsí y Xavi Espart lideran una línea defensiva que se completa con la polivalencia de João Cancelo, Eric García, Gerard Martín y Alejandro Balde. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

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El centro del campo combinará una vez más la jerarquía de sus figuras consagradas como Rodri con el desparpajo de los jóvenes. Pedri y Fermín están llamados a llevar las riendas de la creación del juego, respaldados por la combatividad de Gavi y el crecimiento constante de Marc Bernal. Completando la medular, Flick mantiene en dinámica a Brian Fariñas, listo para sumar minutos si el guion del encuentro lo requiere. El arsenal ofensivo del Barcelona para este choque destaca por su enorme variedad de perfiles y dinamismo. Lamine Yamal vuelve a encabezar el ataque como el principal faro generador, acompañado por la velocidad y el desborde de extremos como Karim Adeyemi y Anthony Gordon. La pólvora de cara a portería estará asegurada con la presencia de Gabriel Jesus, mientras que el talento asociativo de Dani Olmo y la frescura de Hamza Abdelkarim ofrecen variantes tácticas de primer nivel.

En el apartado de ausencias, la enfermería blaugrana sigue privando al equipo de piezas fundamentales en su estructura ideal. El extremo brasileño Raphinha se queda en la Ciudad Condal recuperándose de unas pequeñas molestias físicas, al igual que Frenkie de Jong, quien continúa realizando trabajo específico al margen del grupo. A ellos se suman Andreas Christensen, en el tramo intermedio de su rehabilitación, y el joven Roony Bardghji, afectado por una dolencia de larga duración. Con este escenario, el conjunto catalán ya se encuentra en Turquía con el firme objetivo de sumar un triunfo que los posicione con fuerza en la tabla general de esta renovada Champions League.