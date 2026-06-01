Espectacular evento de la champions consagra a Betcris como número uno del mercado

PSG y Arsenal deleitaron con una final de Champions League que se definió hasta el último minuto y la afición en Honduras lo disfrutó gracias a Betcris con el "Champions Fest Unloked: Brunchaholic Editon", una nueva experiencia para los fanáticos, tras el lanzamiento de su plataforma de experiencias Premium.
En un movimiento clave para el sector de entretenimiento y apuestas deportivas, Betcris reafirmó su posición en el mercado hondureño mediante el lanzamiento de su plataforma de experiencias premium. El evento "Champions Fest Unlocked: Brunchaholic Edition", desarrollado en una alianza estratégica de alto nivel con el Hotel Clarion y múltiples marcas con presencia mundial y en Latinoamérica.
Con una trayectoria que supera los 15 años de operaciones en Honduras y más de 20 años de liderazgo indiscutible a nivel latinoamericano, Betcris fundamenta su modelo de crecimiento en la trazabilidad, la seguridad tecnológica y la promesa de valor de "pagos en minutos".
Además de su solidez operativa, la marca está demostrando su capacidad de innovación en: al ritmo del "Cash In, Cash In, Cash In", el nuevo sonido que ha posicionado a Betcris como tendencia viral en múltiples plataformas, se despliega oficialmente la apertura de su revolucionario y extraordinario formato de Fan zones.
Este despliegue estratégico funciona como un modelo de negocio predictivo. La marca detalló que la creación de estos ecosistemas de entretenimiento representa el calentamiento previo para transformar el mercado local de cara a la próxima justa mundialista, integrando la energía de su identidad sonora con experiencias físicas de primer nivel para los usuarios.
Los asistentes disfrutaron de un ambiente dinamizado por el ritmo de la marca, sets de DJ en vivo y el tradicional "intercambio de vistas", reavivando la interacción directa entre los apasionados de los grandes torneos.
Respaldada por más de 15 años de trayectoria en Honduras y 20 años en la región, Betcris reafirma con este evento su compromiso por propiciar espacios donde el público hondureño pueda disfrutar de un entretenimiento seguro, vibrante y conectado con las tendencias actuales, preparándolos para vivir los próximos hitos del deporte global.