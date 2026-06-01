Espectacular evento de la champions consagra a Betcris como número uno del mercado

PSG y Arsenal deleitaron con una final de Champions League que se definió hasta el último minuto y la afición en Honduras lo disfrutó gracias a Betcris con el "Champions Fest Unloked: Brunchaholic Editon", una nueva experiencia para los fanáticos, tras el lanzamiento de su plataforma de experiencias Premium.

En un movimiento clave para el sector de entretenimiento y apuestas deportivas, Betcris reafirmó su posición en el mercado hondureño mediante el lanzamiento de su plataforma de experiencias premium. El evento "Champions Fest Unlocked: Brunchaholic Edition", desarrollado en una alianza estratégica de alto nivel con el Hotel Clarion y múltiples marcas con presencia mundial y en Latinoamérica.

Con una trayectoria que supera los 15 años de operaciones en Honduras y más de 20 años de liderazgo indiscutible a nivel latinoamericano, Betcris fundamenta su modelo de crecimiento en la trazabilidad, la seguridad tecnológica y la promesa de valor de "pagos en minutos".