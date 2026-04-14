Kompany avisa de una remontada del Real Madrid: "Están las decisiones de los árbitros, será uno de los mejores"

El técnico del conjunto bávaro apostó la temporada pasada por fichar a un jugador casi desconocido del Crystal Palace. Fue una decisión personal y ahora es uno de los nombres más destacados del Bayern Múnich, que recibirá este miércoles al Real Madrid en duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones."Estamos viéndolo. Está en el nivel más alto de la Liga de Campeones. Estoy seguro de que Olise algún día será de los mejores del mundo. De momento va por el camino correcto. El nivel que tiene es, sin duda, entre los mejores. Sé que la gente va a decir que todavía no ha ganado estos títulos (como la Liga de Campeones). Lleva haciéndolo bien 18 meses y si lo sigue haciendo en los próximos años, obviamente. Ya se ve cómo va a ser en el futuro", señaló en rueda de prensa.