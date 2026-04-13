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Simeone avisa al Barcelona y lo que dijo del árbitro: "Jugaremos el partido para que suceda eso"

El técnico del Atlético está convencido que pueden avanzar a la siguiente ronda con la ventaja que sacaron en el Camp Nou.

2026-04-13

Diego Simeone manifestó este lunes que su Atlético está "convencido" de lo que necesita en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions contra el Barcelona, y explicó que no está pensando en la actuación del árbitro Clement Turpin, que por primera vez dirigirá un duelo entre ambos clubes.

"Estamos convencidos de lo que necesitamos y de lo que vamos a ir a buscar. Nuestro objetivo es seguir adelante y jugaremos el partido para que suceda eso", advirtió el entrenador rojiblanco en la rueda de prensa previo al encuentro en el estadio Metropolitano.

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"Venimos compitiendo contra ellos, sabemos el rival que nos vamos a enfrentar, tenemos la conciencia de saber el rival bueno que vamos a tener enfrente, pero también tenemos claro cuál es nuestro objetivo, que es pasar", añadió.

"Del partido todo lo que nos imaginemos puede ser sólo imaginación. Después, empieza el juego y todo lo que puede decir queda atrás. En la ida los primeros 20 minutos tuvimos una buena circulación de pelota y estuvimos más en campo contrario de lo que se imaginaban en el inicio del partido. Esperar que el equipo pueda seguir respondiendo como lo está haciendo y seguridad en lo que queremos", proclamó.

No le preocupa la actuación del árbitro Clement Turpin: "Estoy pensando en el equipo, no en el árbitro, que tiene un gran trabajo por delante, es muy difícil, cada partido más cerca de la final tiene mucha más repercusión, ya de por sí tienen una presión extrema. No estoy pensando en ello, sinceramente".

LA DEFENSA Y OBLAK

En el centro de la defensa, Simeone sufre las bajas de David Hancko, José María Giménez y Marc Pubill y contará de inicio con Clement Lenglet y Robin Le Normand en ese sector del campo.

"No hace falta hablar. Ellos tienen bien claro lo que necesitamos. Robin viene creciendo partido tras partido y Clement es un jugador con mucha experiencia, sabe sus virtudes, sabe sus defectos y buscaremos potenciar su juego de los dos para el bien del equipo", repasó el DT, que aseguró que gestiona el partido "como todos los que juego en casa" desde que está en el club.

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"¿Va a jugar Oblak?", le preguntaron a Simeone: "Todavía no di la formación a los chicos, lo haré cuando sean las siete de la tarde en el hotel y hay tiempo para decidir quién empieza".

El guardameta titular del Atlético ha sido baja en los últimos seis encuentros de competición oficial, además de la convocatoria más reciente con la selección de su país, Eslovenia, por una distensión muscular en el costado.

Oblak ya se entrena con el grupo desde inicios de la pasada semana, aunque aún no ha vuelto a entrar en la lista ni a jugar con el equipo, pendiente de estar al 100%. Ha sido suplido en los seis choques precedentes por Juan Musso.

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