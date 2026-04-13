Simeone avisa al Barcelona y lo que dijo del árbitro: "Jugaremos el partido para que suceda eso"

<b>Diego Simeone</b> manifestó este lunes que su <b>Atlético </b>está "convencido" de lo que necesita en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions contra el <b>Barcelona</b>, y explicó que no está pensando en la actuación del árbitro <b>Clement Turpin</b>, que por primera vez dirigirá un duelo entre ambos clubes."Estamos convencidos de lo que necesitamos y de lo que vamos a ir a buscar. Nuestro objetivo es seguir adelante y jugaremos el partido para que suceda eso", advirtió el entrenador rojiblanco en la rueda de prensa previo al encuentro en el estadio Metropolitano.