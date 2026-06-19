La llegada del crossover de The First Descendant con Neon Genesis Evangelion ya es una realidad

El popular looter shooter de Nexon, The First Descendant, ha recibido su más reciente actualización este 18 de junio, marcando el inicio de una de sus colaboraciones más mediáticas hasta la fecha. En esta ocasión, la franquicia elegida ha sido la legendaria serie de anime Neon Genesis Evangelion, un evento temporal que estará activo durante seis semanas y que busca atraer tanto a los fieles seguidores del juego como a los fanáticos de la animación japonesa. El principal atractivo de este crossover es la incorporación de elementos cosméticos en la tienda digital, destacando por encima de todo los famosos plugsuits o trajes de contacto. Los jugadores ya tienen la opción de adquirir las vestimentas completas correspondientes a tres de las heroínas de la tetralogía Rebuild of Evangelion: Rei Ayanami, Asuka Shikinami Langley y Mari Makinami Illustrious. Estas apariencias de rareza premium incluyen, además, peinados y maquillajes específicos para replicar fielmente el aspecto original de las pilotos.

Junto a los trajes de los personajes, la tienda del juego se ha actualizado con una amplia variedad de artículos temáticos que complementan la experiencia de la colaboración. Entre los objetos disponibles se encuentran aspectos únicos para las armas, nuevas animaciones sociales, accesorios de personalización y pines decorativos inspirados en la estética de la icónica organización NERV, permitiendo a los usuarios llevar la identidad visual del anime directamente al campo de batalla en Ingris. No obstante, la implementación de estos artículos de pago ha traído consigo ciertas restricciones que han tomado por sorpresa a la base de jugadores. A diferencia de eventos colaborativos anteriores (como los de NieR: Automata o Bayonetta) donde los trajes eran de uso universal, las apariencias de Evangelion están limitadas a Descendientes concretos. Por ejemplo, el característico traje rojo de Asuka es exclusivo para personajes como Bunny y Freyna, mientras que el traje blanco de Rei solo puede ser equipado por Viessa o Valby.