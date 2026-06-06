Marvel’s Wolverine nos prepara para su estreno este 15 de septiembre con violento tráiler

El reciente State of Play de junio de 2026 ha dejado a los fanáticos de los superhéroes sin aliento tras revelar un extenso vistazo a Marvel’s Wolverine. Durante el evento, Insomniac Games presentó casi diez minutos de jugabilidad, marcando el inicio de la transmisión con una demostración contundente de lo que ofrecerá esta nueva aventura. Las imágenes dejaron claro que el estudio no ha escatimado en violencia, entregando una experiencia cruda y fiel a la naturaleza del icónico mutante de las garras de adamantium. Junto con el despliegue visual, se confirmó uno de los datos más esperados por la comunidad: el lanzamiento oficial está programado para el 15 de septiembre de 2026. Marvel’s Wolverine será una experiencia de un solo jugador exclusiva para la consola PlayStation 5, aprovechando al máximo las capacidades técnicas del hardware de Sony. Además, la compañía ha aclarado que actualmente no hay una versión de PC planeada, por lo que esta plataforma será la única forma de adentrarse en la sangrienta historia de Logan.

La sinopsis oficial nos sumerge en una trama emocional y llena de tensión donde James “Logan” Howlett vuelve a unirse a la fuerza de élite Team X tras tres años de ausencia. Su misión principal es rastrear a un grupo de mutantes que han sido cazados y capturados por los Reavers, una milicia cibernética de mercenarios. Esta despiadada facción trabaja bajo las órdenes de Bolivar Trask, un multimillonario industrial impulsado por una creencia fanática en la supremacía humana. Los tráileres presentados, en especial el “Gameplay Deep Dive”, exhibieron el destructivo y ágil sistema de combate que define al juego. El metraje mostró al protagonista abriéndose paso a través de diversos escenarios alrededor del mundo, desde la lúgubre atmósfera del Princess Bar hasta un gélido y desolado páramo invernal. La acción en pantalla destaca la letalidad de sus ataques y el uso estratégico de su legendario factor de curación, absolutamente necesario para sobrevivir a los cruentos enfrentamientos.