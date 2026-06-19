Rockstar Games revela la portada oficial de GTA VI y anuncia la apertura de preórdenes

Tras una larga espera que mantuvo en vilo a toda la industria de los videojuegos, Rockstar Games finalmente ha mostrado al mundo la carátula oficial de Grand Theft Auto VI. A través de un sorpresivo comunicado en sus canales oficiales y página web, la compañía no solo desveló el diseño que adornará las estanterías, sino que también dio luz verde a la campaña de reservas. Este movimiento marca el inicio de la recta final hacia el lanzamiento de uno de los proyectos de entretenimiento más ambiciosos y costosos de la historia. El arte de la portada se mantiene fiel a la tradición estilística que la franquicia instauró desde principios de los años dos mil. El diseño presenta un mosaico de viñetas ilustradas con colores vibrantes y luces de neón, reflejando a la perfección la esencia tropical y nocturna del estado de Leonida. En el centro de la composición figuran los dos protagonistas, Lucia y Jason, rodeados por clásicos elementos de la saga como coches deportivos, armas, lanchas rápidas y, por supuesto, el infaltable helicóptero en la esquina superior izquierda.

Junto con esta esperada revelación visual, Rockstar habilitó oficialmente las preórdenes en las principales tiendas digitales y distribuidores físicos autorizados. Los usuarios de PlayStation 5 y Xbox Series X|S ya pueden apartar su copia para asegurar el acceso al juego desde el primer minuto de su lanzamiento. Como es costumbre, la desarrolladora no ha mencionado aún una versión para PC, manteniendo su tradicional estrategia de escalonar la llegada de sus grandes títulos a las distintas plataformas del mercado. La apertura de las reservas trajo consigo la confirmación de las diferentes ediciones que estarán disponibles para los consumidores. Además de la versión estándar, se anunció una edición especial que incluirá contenido exclusivo para el modo historia y bonificaciones iniciales para el componente multijugador. Para los coleccionistas más entusiastas, se ha puesto a la venta una edición física limitada que contiene un libro de arte, un mapa impreso en tela de todo el territorio de Leonida y otros artículos de colección aún por detallar.