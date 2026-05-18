  1. Frase del dia

Andy Nájar

Esas lesiones me apagaron todo. Me apagaron mis mejores momentos. Fue muy duro para mí. Tal vez si tuviera la mentalidad que tengo ahora en ese entonces, estuviera jugando en Europa todavía.

18 de mayo de 2026 a las 06:00
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