  1. Frase del dia

Edrick Menjívar

Sabemos que si seguimos invictos en la Copa Centroamericana nos da una posibilidad alta de quedar campeones. A diferencia de la liga, allá no pensamos en el invicto ni nada de eso.

09 de septiembre de 2026 a las 06:00
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