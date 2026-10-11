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Emilio Izaguirre
Quienes critican a Luis Vega están equivocados. Alguien que sabe de fútbol no va a criticar a Vega de esa manera. Los dos equipos de la Liga Nacional quisieran tenerlo.
11 de octubre de 2026 a las 06:00
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