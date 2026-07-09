  1. Frase del dia

Gavi

Siempre he soñado que anotaba gol de chilena, pero son sueños, ojalá se cumpla. El rival me gustaría que fuese Argentina por Leo Messi, pero mientras lleguemos a la final me da igual.

09 de julio de 2026 a las 06:00
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