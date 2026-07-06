  1. Frase del dia

Gianni Infantino

Recibí una llamada del Presidente Donald Trump, tal como recibo llamadas de jefes de estado, funcionarios gubernamentales, partes interesadas en el fútbol y ejecutivos empresariales.

06 de julio de 2026 a las 06:00
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