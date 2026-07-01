  1. Frase del dia

Harry Kane

Toca disfrutar el momento, regresar, recuperar fuerzas y pensar en el siguiente partido, que será aún más difícil: contra México. En México, qué partido tan extraordinario nos espera.

01 de julio de 2026 a las 06:00
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