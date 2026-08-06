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Frase del dia
Hernán Medford
Algunos piensan que si no les metemos cinco a los panameños; qué mal equipo. Un poco de respeto al fútbol panameño, que ha crecido bastante. O vayan y pregunten cómo ha quedado el Olimpia.
06 de agosto de 2026 a las 06:00
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