  1. Frase del dia

Hernán Medford

Siempre volver a este país me representa cosas muy buenas. Cuando te abren las puertas a un país, uno tiene que ser muy agradecido, ¿verdad? Y yo soy muy agradecido con Honduras.

25 de agosto de 2026 a las 06:00
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