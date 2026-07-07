  1. Frase del dia

Hossam Hassam

El Mundial es una estrategia de marketing; quieren que Messi siga en el torneo (Copa Mundial 2026). Hay una campaña de marketing a favor de los campeones del mundo.

07 de julio de 2026 a las 06:00
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