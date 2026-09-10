  1. Frase del dia

Javier López

Si somos ese equipo dominante que tiene el balón, que cuando le toca defenderse va a hacerlo bien, seguro que estamos más cerca de conseguir el objetivo que todos queremos y que anhelamos.

10 de septiembre de 2026 a las 06:00
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