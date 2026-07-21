  1. Frase del dia

Javier Tebas

Su etapa ya terminó. Pero cuenta con el apoyo del sistema, de las federaciones; no hay mucho más que añadir. No existe un candidato alternativo, porque nadie quiere presentarse para perder.

21 de julio de 2026 a las 06:00
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