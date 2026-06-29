  1. Frase del dia

Joshua Kimmich

No jugamos bien contra ninguno de nuestros rivales. Eso es un hecho. Merecimos ser eliminados. Nos costó mucho en los tres partidos contra equipos que no son de clase mundial.

29 de junio de 2026 a las 06:00
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