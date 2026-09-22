  1. Frase del dia

Kervin Arriaga

Desde los amistosos que tuvimos contra Perú y Argentina hemos hecho cosas diferentes. Esperamos seguir por la misma línea, seguir trabajando para poner el nombre de Honduras en alto.

22 de septiembre de 2026 a las 06:00
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