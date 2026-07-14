  1. Frase del dia

Lamine Yamal

No se ha malinterpretado. Me preguntaron si me daba miedo Francia y dije que, obviamente, no. Somos los campeones de Europa y no nos da miedo ningún partido.

14 de julio de 2026 a las 06:00
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