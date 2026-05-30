  1. Frase del dia

Luis Enrique

Yo como esto sólo se lo he visto hacer al Madrid, no tengo ni idea de como va. La primera fue histórica. La segunda lo va a ser más. París y el PSG necesitaba meter en el grupo de los mejores equipos y ya no queremos bajarnos si queremos seguir ahí identificándonos por una manera de jugar que le gusta a la gente.

30 de mayo de 2026 a las 06:00
Unime ahora al canal
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias