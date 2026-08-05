  1. Frase del dia

Luis Figo

Infantino ha echado por tierra el puesto de presidente de la FIFA que él había prometido elevar. Ha mentido, ha engañado y ha intentado enriquecerse a costa del deporte al que supone servir.

05 de agosto de 2026 a las 06:00
Unime ahora al canal
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias