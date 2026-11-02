  1. Frase del dia

Mauricio Dubón

Pasé de ser un jugador al que no veían con suficiente potencial en Latinoamérica, por lo que tuve que ir a Estados Unidos para demostrar mi capacidad con números.

02 de noviembre de 2026 a las 06:00
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