  1. Frase del dia

Milton "Jocón" Reyes

Cristopher Meléndez es uno de los burros que te da todo en el campo. Se sacrifica él. Puede tener limitaciones en la parte técnica, pero lo compensa con lo otro.

13 de octubre de 2026 a las 06:00
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