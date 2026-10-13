Inicio
Lo último
Liga Nacional
Internacionales
Estadísticas
Partidos de hoy
La Selección
Champions League
Legionarios
Videos
Fotogalerías
Portada digital
Centroamérica
No todo es fútbol
Segunda división
Torneo de reservas
MLS
Fútbol mexicano
Fútbol femenino
Noticias del mundo
Escribele a Diez
Grupo OPSA
El Heraldo
La Prensa
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Liga Nacional
Internacionales
Estadísticas
Partidos de hoy
La Selección
Champions
Legionarios
Videos
Fotogalerías
Frase del dia
Milton "Jocón" Reyes
Cristopher Meléndez es uno de los burros que te da todo en el campo. Se sacrifica él. Puede tener limitaciones en la parte técnica, pero lo compensa con lo otro.
13 de octubre de 2026 a las 06:00
Añadir Diez como fuente preferida
Agregar Diez en
Unime ahora al canal
Te gustó este artículo, compártelo
Añadir Diez como fuente preferida
Videos Recomendados
Estadísticas
→
Internacionales
FOTOGALERÍAS
Fútbol Nacional
Fútbol Internacional
Mundial 2026
No Todo es Fútbol
¡tremendo!
Portero de Curazao recibe histórico Record Guinness por lo que hizo en el Mundial 2026
Redacción
EN FOTOS
¡Ya hay fecha de entrega! Así avanza la remodelación del Estadio Micheletti
Mario Figueroa
Champions
Yamal lo humilló de la peor forma, polémica del VAR y él rompió la mala racha
Redacción
Otra polémica
El acuerdo de Trump con FIFA que destapa el escándalo: salario adicional
Redacción
Últimas Noticias
Agenda Deportiva
DA
Redacción La Prensa
Mauricio Dubon
Dubón destruyó a Ohtani: así fue el doble del hondureño en triunfo de los Bravos
Gilmer Barralaga
¡REVOLUCIÓN TOTAL!
Millones, Fan Fest, FVS VAR y TV total: así transformará la FESFUT la Primera División
Mario Figueroa
Videos
Así fue el nuevo batazo de Mauricio Dubón en remontada de los Bravos de Atlanta
Redacción Diez
Mauricio Dubon
Mauricio Dubón conectó sencillo en la caída de Bravos ante los Dodgers de Ohtani
Redacción Diez
El Salvador
La decisión del Alianza de El Salvador para buscar remontar el duelo ante Motagua
Redacción
Mauricio Dubon
Mauricio Dubón vs Ohtani: Hoy comienza la serie entre Bravos de Atlanta y Dodgers
Franklin Martínez
Mauricio Dubon
Mauricio Dubón responde; Marineros sorprenden a Bravos y se viene duelo con Ohtani
Franklin Martínez