  1. Frase del dia

Rafael Villeda

Se le da la prioridad a la Concacaf porque sabemos lo que representa, no solo para nosotros sino que para nuestra afición, el poder tener la posibilidad de conquistar otro título internacional.

20 de octubre de 2026 a las 06:00
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