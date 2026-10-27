  1. Frase del dia

Reynaldo Tilguath

Nosotros vamos a jugar a las 3:00 p.m. en el puerto, sin importar el día. La afición que nos apoya llegará a esa hora. Cuando Platense comience a ganar, la gente irá al estadio.

27 de octubre de 2026 a las 06:00
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