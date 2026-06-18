  1. Frase del dia

Thierry Henry

Hay algo importante, gente, especialmente para quienes están en casa: el equipo necesita marcar goles, no vos (Cristiano). Y ahora voy a explicarlo con más detalle.

18 de junio de 2026 a las 06:00
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