  1. Frase del dia

Vinicius Jr.

Mourinho quiere que sea como siempre he sido: feliz, alegre y haciendo mi fútbol. Todos hemos salido muy cansados, pero ahora toca descansar para mañana. La pretemporada es así.

04 de agosto de 2026 a las 06:00
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