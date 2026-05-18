Juventud, talento y pasión: El éxito rotundo de los Juegos Intercolegiales UNITEC 2026

Cincuenta centros educativos de secundaria respondieron a la convocatoria de la reconocida institución académica para disputar los máximos honores en múltiples disciplinas. Las canchas y complejos deportivos lucieron abarrotados por atletas decididos a poner en alto el nombre de sus respectivas instituciones. La competencia abarcó una variada gama de deportes de conjunto en las ramas femenina y masculina, destacando vibrantes encuentros en fútbol, baloncesto y voleibol. Cada partido capturó la atención de los asistentes mediante demostraciones de estrategia técnica y un impresionante nivel de condición física.

A las disciplinas colectivas se sumaron exigentes competencias individuales que desafiaron la destreza de los jóvenes en los escenarios de natación y ajedrez. Estas áreas permitieron visibilizar el temple, la concentración y el fuerte compromiso personal que cada participante posee con su respectivo desarrollo deportivo. Las jornadas se desarrollaron principalmente en horario vespertino, impregnando las instalaciones universitarias de una atmósfera cargada de adrenalina y vitalidad. El entusiasmo de los competidores estuvo respaldado en todo momento por barras de compañeros y padres de familia que aportaron un colorido inigualable.