Juventud, talento y pasión: El éxito rotundo de los Juegos Intercolegiales UNITEC 2026

Cincuenta centros educativos de secundaria respondieron a la convocatoria de la reconocida institución académica para disputar los máximos honores en múltiples disciplinas. Las canchas y complejos deportivos lucieron abarrotados por atletas decididos a poner en alto el nombre de sus respectivas instituciones.
La competencia abarcó una variada gama de deportes de conjunto en las ramas femenina y masculina, destacando vibrantes encuentros en fútbol, baloncesto y voleibol. Cada partido capturó la atención de los asistentes mediante demostraciones de estrategia técnica y un impresionante nivel de condición física.
A las disciplinas colectivas se sumaron exigentes competencias individuales que desafiaron la destreza de los jóvenes en los escenarios de natación y ajedrez. Estas áreas permitieron visibilizar el temple, la concentración y el fuerte compromiso personal que cada participante posee con su respectivo desarrollo deportivo.
Las jornadas se desarrollaron principalmente en horario vespertino, impregnando las instalaciones universitarias de una atmósfera cargada de adrenalina y vitalidad. El entusiasmo de los competidores estuvo respaldado en todo momento por barras de compañeros y padres de familia que aportaron un colorido inigualable.
Detrás del éxito operativo de esta gran fiesta deportiva destacó el impecable despliegue del comité organizador y el personal de logística de la universidad sede. Su labor minuciosa garantizó el cumplimiento del objetivo primordial del encuentro, el cual consistía en promover la competencia bajo un marco de respeto.
Mediante la consolidación de esta plataforma intercolegial, la universidad reafirma su sólido compromiso con el bienestar y el desarrollo integral de las nuevas generaciones. Al abrir sus puertas al talento joven, se construyen puentes hacia el futuro y se motiva a la juventud a alcanzar sus metas más altas.