EN VIVO: Keylor Navas está brillando en la final Cruz Azul vs Pumas en México

21 de mayo de 2026 a las 19:45
RESULTADO: Cruz Azul 0-0 Pumas
MIN.46 Inicia el complemento en el estadio Ciudad de los Deportes.
MIN.45 Final del primer tiempo.
MIN.40 Disparo de larga distancia de Charly Rodríguez de Cruz Azul
MIN.30 El árbitro decidió que no hay penal.
MIN.26 El árbitro revisa la jugada y el estadio Azul explota.
MIN.25 ¡Penal para Cruz Azul tras una falta sobre Rodríguez.
El portero Keylor Navas se está convirtiendon en la figura de la noche con dos atajadas espectaculares que mantiene el cero en Pumas.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de la final de ida del fútbol mexicano!