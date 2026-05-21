  1. Fútbol Mexicano

EN VIVO: Keylor Navas está brillando en la final Cruz Azul vs Pumas en México

En DIRECTO | El portero tico Keylor Navas y el panameño Carrasquilla, están en busca de la gloria en el balompié azteca

EN VIVO: Keylor Navas está brillando en la final Cruz Azul vs Pumas en México

Cruz Azul y Pumas se mantienen sin goles en el primer tiempo en la final de ida en México.

 Foto cortesía
21 de mayo de 2026 a las 19:45

RESULTADO: Cruz Azul 0-0 Pumas

MIN.46 Inicia el complemento en el estadio Ciudad de los Deportes.

MIN.45 Final del primer tiempo.

MIN.40 Disparo de larga distancia de Charly Rodríguez de Cruz Azul

EN VIVO: Keylor Navas está brillando en la final Cruz Azul vs Pumas en México

MIN.30 El árbitro decidió que no hay penal.

MIN.26 El árbitro revisa la jugada y el estadio Azul explota.

MIN.25 ¡Penal para Cruz Azul tras una falta sobre Rodríguez.

El portero Keylor Navas se está convirtiendon en la figura de la noche con dos atajadas espectaculares que mantiene el cero en Pumas.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la final de ida del fútbol mexicano!

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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