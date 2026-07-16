Vuelve la Liga MX: hora y por dónde ver hoy los partidos del Apertura 2026

Mientras todas las miradas de los aficionados se enfocan en la final del Mundial 2026 que se jugará el domingo entre Argentina y España en Nueva Jersey, este jueves vuelve la actividad en México con el Apertura 2026. El campeonato regresa esta noche con dos partidos de la primera jornada: Necaxa enfrentando de local al Atlante (7:00 PM por Azteca Deportes) y Tijuana chocando ante Tigres en la frontera (9:10 PM por FOX).

Cabe recordar que el Atlante regresó oficialmente a Primera División tras 12 años de ausencia. Los 'Potros de Hierro' concretaron su retorno al máximo circuito al adquirir el certificado de afiliación del Mazatlán FC. Luego de fracasar en las eliminatorias mundialistas con la selección de Costa Rica, el entrenador Miguel 'Piojo' Herrera volvió a su país y decidió tomar las riendas del Atlante, con el que buscará su primer triunfo en Aguascalientes. Seguidamente, Tijuana recibirá a los Tigres en el Estadio Caliente. El conjunto felino afronta su nueva era sin el goleador francés André-Pierre Gignac, ya que no llegó a un acuerdo con el club para la renovación de su contrato y actualmente es agente libre a sus 40 años. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Por el lado de Tijuana, el técnico uruguayo Sebastián 'Loco' Abreu ha decidido darle descando a Gilberto Mora, la joyita mexicana de 17 años que tuvo participación con el 'Tri' en la presente Copa del Mundo.

LIGA MX QUIERE CONSOLIDARSE

Mientras tanto, la Liga MX buscará consolidarse como una de las tres más vistas del continente junto a la MLS de Estados Unidos y el Brasileirao, de Brasil. Según datos de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), la liga local alcanzó durante el pasado Clausura una audiencia acumulada de 81.71 millones de espectadores en México y Estados Unidos, sólo debajo de los 118.5 millones reportados por la MLS y los 99.1 millones del Brasileirao, publicados por TV Globo durante las 10 primeras jornadas.