Sorpresa en México: fue técnico del Barça y es el favorito para dirigir a Tigres

Guido Pizarro renunció como entrenador de Tigres hace tres semanas y desde entonces el club mantiene a Hernán Elizondo como interino. La directiva continúa sin definir al elegido, mientras el equipo se hunde en los últimos lugares del Apertura 2026 de la Liga MX.
Sin emabargo, en las ultimas horas ha trascendido con mucha fuerza el nombre de un entrenador español que podría tomar las riendas del conjunto felino, sin mencionar que tuvo paso por el FC Barcelona.
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De acuerdo con Medio Tiempo, Quique Setién es una de las grandes alternativas que manejan los Tigres para reemplazar Pizarro, ya que el argentino Guillermo Barros Schelotto declinó la posibilidad de unirse al proyecto.
Un aspecto a considerar es que Setién lleva un tiempo considerable inactivo. Concretamente, no dirige desde octubre de 2025, cuando dejó el banquillo del Beijing Guoan de China por motivos personales.
El técnico de 67 años había asumido el cargo en diciembre de 2024 y estuvo al frente del equipo asiático durante 32 partidos, pero desde su salida permanece sin dirigir a ningún club, por lo que acumula más de 10 meses alejado de los banquillos.
SU PASO AZULGRANA
Setién llegó en un complicado momento para el Barcelona, pero aún así lo entrenó durante siete meses, entre enero y agosto de 2020. Su balance fue de 25 partidos, con 16 victorias, cuatro empates y cinco derrotas, además de una media de 2.08 puntos por partido.
Tristemente para el DT, su etapa como azulgrana quedó marcada por la dolorosa eliminación en Champions ante el Bayern Múnich por 8-2 en Lisboa. Tras ese resultado fue destituido.
Tanto Setién, como Barros Schelotto y el colombiano Juan Carlos Osorio, se mantenían como los grandes candidatos para llegar a Tigres.
No obstante, el argentino habría rechazado el puesto y lo confirmó en conferencia de prensa. Osorio, por su parte, sí tendría la intención de dirigir al club, pero según el periodista Willie González, la directiva no lo contacta desde hace un par de semanas y por lo tanto, el español se perfila como el favorito.