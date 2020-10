Ramiro Martínez ante derrota de Real España: "Hay que poner el pecho y levantarse rápidamente"

Real España volvió a sucumbir en su intención de romper la racha negativa sin victoria contra Platense en Puerto Cortés y cayó este miércoles 1-0 ante los porteños en la segunda jornada del Torneo Apertura 2020.

Las numerosas bajas del cuadro aurinegro para encarar el enfrentamiento ante los selacios, pasaron factura a un onceno titular plagado de juveniles que no pudieron revertir el resultado en contra en el estadio Excélsior.

Consciente del rendimiento demostrado por sus dirigidos en el terreno de juego, el entrenador de Real España, Ramiro Martínez, asumió la derrota y fue muy autocrítico en la gestión del choque.

"Perdimos tres puntos que pueden ser valiosos, no pudimos conseguirlos a pesar de varias cosas, no alcanzó y no hicimos un buen partido. El resultado dice claramente que no pudimos", señaló el timonel.

El hecho de no contar prácticamente con su equipo estelar fue uno de los principales elementos que no permitieron a la Máquina cumplir con el objetivo de volver a ganar en el Excélsior, algo que Ramiro Martínez también compartió.



"Siempre es mejor contar con todo el plantel pero sabíamos que eran las reglas del juego. Era momento también de darle oportunidad a jóvenes, de verlos en acción y de sacar conclusiones."

Y siguió con su relato: "Era parte del riesgo que se podía correr, de todas las derrotas siempre tratamos de extraer las cosas positivas que nos ayuden a perfeccionar el crecimiento de los jóvenes y hay cosas a corregir que seguiremos insistiendo. Hay que mirar para adelante porque esto recién empezó y es muy largo todavía."

El técnico sudamericano tenía otros planes previo al inicio del Torneo Apertura 2020, sin embargo no se alarma pese a solo acumular un punto de cuatro posibles.



"No es el arranque ideal pero hay que poner el pecho y levantarse rápidamente, y tratar de poner al equipo en la senda de la victoria", confió.

Real España no pudo empatar el marcador pese a contar un penal que falló Rony Martínez. Foto: Yoseph Amaya.

Suplencia de Mario Martínez e Iván López

Cuestionado por la ausencia en la titularidad de Mario Martínez e Iván 'Chino' López, aún teniendo muchas bajas para medirse ante Platense, Ramiro Martínez dio una explicación sobre el ingreso de los futbolistas en la parte complementaria.



"Son jugadores de muchísima calidad, pero estamos viviendo un momento de ir dosificando los esfuerzos. Son jugadores que tienen que estar todos los partidos y es difícil ponerlos los 90. Hay que repartir un poco el esfuerzo entre todos los muchachos, lo que se viene va a ser muy duro y quizás alguien se apresure a pensar que no los estamos poniendo en la cantidad de momentos que los deberíamos poner. Estamos mirando para adelante, en conciencia y sabiendo que va a ser durísimo todo lo que se viene por delante", aseguró.

La gran estirada de Mariano Pineda para tapar el penal de Rony Martínez

Por último, Ramiro Martínez adelantó que en el próximo encuentro podría contar con los lesionados Matías Soto y Delis Vargas, habituales titulares en Real España.



"Esperemos que el fin de semana ya podamos contar con ellos, lo importante es que estén bien y totalmente recuperados, porque los esfuerzos son muy grandes y una lesión no da el tiempo de recuperación con un calendario tan apretado", finalizó.