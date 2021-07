Trezeguet destapa los problemas de Cristiano Ronaldo en Juventus y revela su deseo con Zidane

Cristiano Ronaldo terminó su participación en la Eurocopa el pasado domingo luego de caer ante Bélgica en los octavos de final, ahora el portugués disfruta de unas vacaciones.

Su futuro es cada día un tema de debate, aunque todo indica que se quedará en la Juventus de Turín, así lo confirmó Federico Cherubini, director deportivo del club italiano.



"No tengo la bola de cristal, pero las señales actuales por parte del club, del jugador y de su agente, no van hacia un traspaso. Es un jugador importante en nuestro proyecto. La situación es esta y estamos contentos con él. Le esperamos cuando acabe sus merecidas vacaciones", afirmó.





Por otro lado, una de las leyendas de "Vecchia Signora", David Trezeguet, habló sobre los problemas que tuvo Cristiano Ronaldo la temporada en una entrevista con La Gazzetta Dello Sport.



Los tratos de favor por parte del club hacia el portugués han sido objeto de críticas y Trezeguet confirma que generaron tensión en el vestuario turinés.

"La mayor genialidad fue fichar a Cristiano, nadie se esperaba a CR7 en un club que en su ADN siempre tuvo el máximo cuidado con el balance. Claro, hubo algún problema con los compañeros, pero marcó 100 goles", explicó el ex delantero.



Otro de los temas que tocó fue el entrenador de la Juventus, en su parecer el puesto de Pirlo lo tenía que tomar Zinedine Zidane, su amigo y compañero en la selección de Francia en su época de futbolista.

"Creo que nadie como Zidane habría sabido gestionarlo. En la Juve, quizás, faltó diálogo. Un entrenador puede coger a un jugador, enseñarle un partido y decirle: 'mira, caminaste durante 90 minutos, ayúdame a ganar'. Hay jugadores que te hacen ganar y no puedes tenerlos en contra, Ronaldo es de esos y también Dybala. Otros, con el respeto debido, menos", comentó.