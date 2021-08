Sorpresa: Ibrahimovic se ofreció a este equipazo antes de renovar con el Milan y le dijeron que ''no''

Zlatan Ibrahimovic se planteó seriamente volver al PSG durante este mercado de verano. De acuerdo con la información de Le Parisien, el sueco intentó por todos los medios posibles retornar a la que fue su casa durante cuatro temporadas, convirtiéndose antes de Cavani en el máximo goleador histórico del club y alcanzando el status de leyenda en Francia.

Ibrahimovic revela que tiene una isla y 300 millones de euros

Sin embargo, el PSG no tenía en mente un posible retorno de Ibra y recibió un rotundo ''no''. En los planes de Leonardo y Al-Khelaïfi no está prevista la vuelta del veterano goleador, que días después de intentar volver a jugar en París anunció su renovación de un año con el Milan.

La citada fuente indica que Ibrahimovic en 2016, año en el que fichó por el Manchester United, se planteó ya volver a la capital francesa tras haberse enamorado del clima de la ciudad.

El PSG, por su parte, ya había decidido que la estrategia de mercado tenía que ir en otra dirección antes de alimentar el ego de un vestuario plagado de estrellas. La entidad ya se ha reforzado con Achraf, Wijnaldum, Donnarumma y Ramos y la siguiente prioridad es Paul Pogba.

Ibrahimovic marcó 17 goles en 26 partidos en la pasada campaña con el Milan. El futuro del delantero estaba en el aire cuando se terminó su contrato y aprovechó para intentar volver a París. Sin embargo, los franceses no contaban con él, por lo que decidió extender su contrato hasta el 2022 con los rossoneros.

El ariete sueco disputó un total de 180 partidos y anotó 156 goles cuando defendió la camiseta del PSG (2012-2016) antes de recalar al United, pasar por la MLS para jugar con el Galaxy y regresar a Italia en 2019.