Alarma en Brasil: Pelé fue hospitalizado de emergencia por graves problemas de salud

Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, fue hospitalizado de emergencia este miércoles en su natal Brasil por graves problemas de salid.

Según ESPN Brasil, la leyenda del fútbol brasileño fue trasladado por su esposa, Márcia Aoki, y una cuidadora después de que se percataran de que tenía hinchazón por todo el cuerpo.

El personal sanitario constató la hinchazón, además de un edema generalizado e insuficiencia cardiaca descompensada.

Medios brasileños señalan que la quimioterapia a la que Pelé se ha sometido en los últimos meses no está haciendo el efecto deseado en los tumores que el exdeportista tiene en diferentes órganos de su cuerpo.

El exgoleador tiene dificultades para alimentarse y durante la tarde de hoy lo someterán a una serie de exámenes.

LEYENDA

Pelé se convirtió en leyenda del fútbol tras conseguir alzar tres Copas del Mundo y llevar a la selección de Brasil a ser el mejor de todos hasta el día de hoy.

A pesar de tener sólo 17 años y de estar lesionado, Pelé participó de su primera Copa del Mundo y lo hizo de manera magistral. Tras perderse los dos primeros partidos, el del Santos debutó en la victoria por 2-0 ante la URSS y junto a Garrincha le avisaron al planeta lo que se estaba por venir.

Ante la durísima Gales, la estrella naciente hizo el gol del triunfo para llegar a las semifinales y enfrentarse a la Francia del letal Fontaine, sin embargo fue el brasileño el que se destacó con un hat-trick. En la gran final ante los locales, Pelé jugó un partidazo, anotó dos goles y le dio la Copa a su país.

En 1962 Pelé jugó en Chile, con 21 años, su segunda Copa del Mundo. Brasil, que era el vigente campeón, llegaba como favorito pero por el exceso de partidos jugados, al crack brasileño se le diagnosticó un esguince inguinal, lo cual hizo que sintiera punzadas en el músculo abductor.

En el segundo encuentro, ante Checoslovaquia, su ingle no daba más pero como no había sustituciones para la época, debió permanecer en el partido cojo. El Rey no jugó ni un partido más en ese Mundial pero Garrincha tomó las riendas y guió a la Verdeamarela al bicampeonato

Pelé encaró su camino a ser leyenda viva en el Mundial de México 70. En el partido final, sacó a relucir toda su magia y guió a Brasil a una contundente victoria ante Italia por 4-1.