Ancelotti confirma la noticia que todo Brasil estaba esperando para el Mundial 2030

El entrenador italiano Carlo Ancelotti regresó este martes a Brasil y anunció la renovación de la selección tras reunirse con la comisión técnica de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para definir los próximos pasos del equipo de cara al Mundial de 2030.

"Comenzaremos a conformar un nuevo equipo, observando y evaluando a jugadores jóvenes, pero sin descartar a algunos futbolistas que estuvieron en el Mundial y que aún tienen mucho que aportar a la selección", afirmó el técnico, citado por la CBF en un comunicado.