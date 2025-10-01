Ancelotti anunció la convocatoria de Brasil para los duelos ante Corea del Sur y Japón; las figuras que regresan

En sus dos primeros partidos preparatorios para el Mundial del próximo año, <b>Brasil </b>visitará a <b>Corea del Sur</b> en Seúl, el próximo 10 de octubre, y cuatro días después se enfrentará a <b>Japón </b>en Tokio.La 'Canarinha' aún tiene previstos otros dos amistosos este año, en noviembre, probablemente contra selecciones africanas, a las que enfrentará en Londres y París.En marzo de 2026, en la siguiente fecha FIFA, la intención es enfrentarse a dos selecciones europeas de elite, según el técnico.El partido con <b>Corea </b>será el quinto desde que <b>Ancelotti </b>asumió como seleccionador brasileño, en mayo pasado. En los cuatro anteriores, todos por las eliminatorias, consiguió dos victorias, un empate y una derrota, en la visita a <b>Bolivia </b>en El Alto.