Argentina jugará ante Uruguay y Costa Rica: confirmada las sedes y fechas de los partidos

La selección de Argentina se medirá con las de Uruguay y Costa Rica en dos partidos amistosos durante noviembre, los primeros tras el retiro de Leo Messi de la Albiceleste, según anunció este viernes la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de un comunicado. Argentina se enfrentará a Uruguay el 13 de noviembre en Buenos Aires y a Costa Rica el 17 del mismo mes en Córdoba, los primeros choques desde la despedida oficial de Messi del equipo nacional, el pasado 6 de octubre ante Benín.

El encuentro con los ticos tendrá como escenario el estadio Mario Alberto Kempes ubicado en Córdoba, donde en la reciente triple fecha de amistosos Argentina jugó ante Burkina Faso. En cambio, contra el combinado charrúa será en Buenos Aires, pero aún no está claro si Argentina será local en el Monumental, del club River Plate, o en la Bombonera, de Boca Juniors. Con estos dos partidos el seleccionado argentino cerrará su temporada de 2026, que incluyó llegar a la final de la Copa del Mundo en Norteamérica, en la que cayó 0-1 ante España. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE En lo que va de año, La Albiceleste disputó 15 partidos y los ganó todos, salvo ante la 'Roja' en la final del Mundial 2026. Convirtió 45 goles y solo le marcaron nueve.

#SelecciónMayor La Albiceleste disputará dos amistosos en la próxima Fecha FIFA: el 13 de noviembre se medirá ante Uruguay en Buenos Aires, y el 17 hará lo propio frente a Costa Rica, en Córdoba. https://t.co/iQKawX2MI1 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 16, 2026

Una de las incógnitas del equipo celeste y blanco que podrían resolverse en el contexto de estos amistosos es la continuidad del entrenador Lionel Scaloni, quien se encuentra en medio de las negociaciones con la AFA para renovar su contrato. En recientes declaraciones, el técnico argentino mostró optimismo sobre la posibilidad de continuar a cargo del seleccionado, pero hasta el momento fue cauto y no dio por concluidas las conversaciones con el presidente de AFA, Claudio Tapia. En medio de la última ronda de amistosos, Tapia publicó una foto junto al entrenador en sus redes sociales y aseguró que el diálogo avanzaba de manera positiva para convenir un nuevo contrato.