¡El contundente mensaje del Bayern Múnich al Real Madrid sobre Olise!

Michael Olise está protagonizando otra gran temporada con el Bayern Múnich y su futuro sigue siendo tema de máxima actualidad, ya que durante el pasado verano fue uno de los grandes objetivos de Florentino Pérez para reforzar el ataque del Real Madrid.
Sin embargo, el conjunto bávaro se negó a escuchar ofertas por su joven estrella sin importar las grandes cantidades de dinero, pues su único deseo es que el jugador pueda ampliar su compromiso con el equipo.
Ahora, el presidente del Bayern ha hecho unas declaraciones al diario BILD en relación al futbolista. "Sobre los rumores con el Real Madrid durante el verano, puedo decir que estoy convencido de que el Bayern es un club que no se ve forzado a vender jugadores", explicó Herbert Hainer.
Un claro mensaje para el propio conjunto merengue y los otros clubes que están interesados en fichar Olise, cuyo contrato en Múnich expira en 2029.
"Tomamos nuestras decisiones desde una posición de fuerza. Olise tiene contrato hasta 2029 y espero que lo extienda", añadió el mandatario alemán.
Según el propio BILD, el internacional francés, de 25 años, pone una condición al Bayern para ampliar su contrato y es que en el mismo figure una cláusula de rescisión. Es decir, tener la puerta abierta si desea marcharse.
El cuadro alemán quiere convertir a Olise en el mejor pagado de su plantilla, igualado con Harry Kane y Jamal Musiala, los que más cobran, con un salario de unos 25 millones de euros al año.
Por otro lado, Hainer habló sobre el delantero inglés. "Me siento muy optimista sobre la renovación de Harry Kane, las conversaciones van muy bien. Harry y su familia se sienten extremadamente a gusto en Múnich. Creo que su extensión de contrato se concretará pronto".