¡El contundente mensaje del Bayern Múnich al Real Madrid sobre Olise!

Michael Olise está protagonizando otra gran temporada con el Bayern Múnich y su futuro sigue siendo tema de máxima actualidad, ya que durante el pasado verano fue uno de los grandes objetivos de Florentino Pérez para reforzar el ataque del Real Madrid. Sin embargo, el conjunto bávaro se negó a escuchar ofertas por su joven estrella sin importar las grandes cantidades de dinero, pues su único deseo es que el jugador pueda ampliar su compromiso con el equipo.

Ahora, el presidente del Bayern ha hecho unas declaraciones al diario BILD en relación al futbolista. "Sobre los rumores con el Real Madrid durante el verano, puedo decir que estoy convencido de que el Bayern es un club que no se ve forzado a vender jugadores", explicó Herbert Hainer. Un claro mensaje para el propio conjunto merengue y los otros clubes que están interesados en fichar Olise, cuyo contrato en Múnich expira en 2029. "Tomamos nuestras decisiones desde una posición de fuerza. Olise tiene contrato hasta 2029 y espero que lo extienda", añadió el mandatario alemán. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE