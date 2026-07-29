Arsenal toma decisión con Vinicius y Real Madrid ya lo sabe: "Va..."

El mercado del Real Madrid no se detiene. La llegada de Diomande, arrebatado al PSG de entre las manos y los contactos oficiales con Rodri para que se una al proyecto blanco, han agitado el mundo del fútbol. En ese escenario en el que Florentino decidió dar luz verde a fichar un extremo con desborde por más de 100 millones de euros, aparecía el Arsenal de caza. Con dinero en el bolsillo, ahorrado de la no compra de Morgan Rogers (el Chelsea les adelantó pagando 137 millones de euros al Aston Villa), los de Arteta estaban listos para dar un paso al frente y presentar una oferta multimillonaria por Vinicius Junior al club blanco.



El brasileño, cuya renovación es uno de esos culebrones que dura ya dos veranos, sigue sin firmar su nuevo contrato con el Real Madrid. Sus pretensiones salariales, cercanas a los 30 millones por campaña, han congelado la situación, pero ya no hay más tiempo de espera. Acaba contrato la próxima temporada y hay que tomar una decisión: renovación o venta. O una tercera vía que todo el mundo quiere evitar: marcharse gratis la temporada que viene.

Respuesta rotunda desde Inglaterra



El caso es que en Inglaterra empiezan a desistir. Según los medios cercanos al Arsenal, el club londinense tiene claro que no habrá opción. "Va a renovar", es la frase que sale de las oficinas de los 'gunners' cuando se les pregunta por la posible oferta para convencer al Real Madrid y a Vinicius. Se puede decir que han tirado la toalla para fichar al brasileño, aunque siempre permanecerán atentos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Desde Inglaterra se destaca que no ha habido ninguna puesta en escena de Vinicius para mostrar ganas de marcharse. Nada ni parecido a lo que hizo Julián Álvarez en el Mundial pidiendo salir del Atlético. Pero tampoco una queja pública, ni un mensaje en redes sociales. Nada.