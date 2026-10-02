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Portugal sigue invicta y Francia tropieza: así van las tablas de la UEFA Nations League

Así marchan todos los grupos de la UEFA Nations League: Portugal manda, Francia sigue arriba y España mañana podría agarrar ventaja.

Portugal sigue invicta y Francia tropieza: así van las tablas de la UEFA Nations League

Portugal manda, Francia sigue arriba y España mañana podría agarrar ventaja.
02 de octubre de 2026 a las 15:16

La tercera jornada de la UEFA Nations League 2026/27 sigue dejando movimientos importantes en los cuatro grupos de la Liga A. Entre los resultados más destacados están el empate de Francia ante Italia, la goleada de Bélgica sobre Turquía y el triunfo de Portugal sobre Dinamarca. Con tres fechas disputadas, así marcha la clasificación de cada grupo.

GRUPO A1: Francia sigue líder, pero Bélgica se acerca

Francia continúa en la primera posición con 7 puntos, después de empatar 1-1 ante Italia. Los franceses habían ganado sus dos primeros partidos y ahora mantienen el invicto. Bélgica, por su parte, goleó 3-0 a Turquía y llegó a 6 unidades, mientras Italia suma 4 y Turquía todavía no consigue puntos.

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GRUPO A2: Grecia mantiene el liderato en el grupo de la muerte

Grecia continúa en lo más alto con 7 puntos, luego de empatar 2-2 frente a Países Bajos. Los neerlandeses tienen 5 unidades, mientras Alemania llegó a 4 tras derrotar 2-0 a Serbia. Los serbios siguen últimos, sin puntos después de tres jornadas.

GRUPO A3: España podría tomar ventaja

España es líder con 6 puntos y una diferencia de goles de +4, producto de sus victorias ante Inglaterra y Croacia. Inglaterra y Croacia tienen 3 puntos cada uno, mientras República Checa todavía no suma.

La tercera jornada se completa este sábado con Croacia vs. Inglaterra y España vs. República Checa. Después, el 6 de octubre, se jugarán Croacia-España e Inglaterra-República Checa. En noviembre quedarán cuatro partidos para cerrar el grupo.

GRUPO A4: Portugal, único con paso perfecto

Portugal es el líder más destacado de los cuatro grupos. Los campeones vigentes derrotaron 4-2 a Dinamarca y alcanzaron 9 puntos de 9 posibles. Dinamarca, Noruega y Gales tienen 3 unidades cada uno, aunque con diferencias de goles distintas.

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La pelea queda abierta en la UEFA NATIONS LEAGUE

Con tres jornadas disputadas, Portugal es el único equipo de la Liga A con nueve puntos, mientras Francia y Grecia también se mantienen invictas en la parte alta de sus respectivos grupos. España, por su parte, tiene una ventaja importante en el A3. Todavía quedan tres jornadas y varios enfrentamientos directos que pueden cambiar completamente las posiciones. La fase de grupos concluirá el 17 de noviembre.

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Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

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