Portugal sigue invicta y Francia tropieza: así van las tablas de la UEFA Nations League

La tercera jornada de la UEFA Nations League 2026/27 sigue dejando movimientos importantes en los cuatro grupos de la Liga A. Entre los resultados más destacados están el empate de Francia ante Italia, la goleada de Bélgica sobre Turquía y el triunfo de Portugal sobre Dinamarca. Con tres fechas disputadas, así marcha la clasificación de cada grupo. GRUPO A1: Francia sigue líder, pero Bélgica se acerca Francia continúa en la primera posición con 7 puntos, después de empatar 1-1 ante Italia. Los franceses habían ganado sus dos primeros partidos y ahora mantienen el invicto. Bélgica, por su parte, goleó 3-0 a Turquía y llegó a 6 unidades, mientras Italia suma 4 y Turquía todavía no consigue puntos.

GRUPO A2: Grecia mantiene el liderato en el grupo de la muerte Grecia continúa en lo más alto con 7 puntos, luego de empatar 2-2 frente a Países Bajos. Los neerlandeses tienen 5 unidades, mientras Alemania llegó a 4 tras derrotar 2-0 a Serbia. Los serbios siguen últimos, sin puntos después de tres jornadas. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE GRUPO A3: España podría tomar ventaja España es líder con 6 puntos y una diferencia de goles de +4, producto de sus victorias ante Inglaterra y Croacia. Inglaterra y Croacia tienen 3 puntos cada uno, mientras República Checa todavía no suma. La tercera jornada se completa este sábado con Croacia vs. Inglaterra y España vs. República Checa. Después, el 6 de octubre, se jugarán Croacia-España e Inglaterra-República Checa. En noviembre quedarán cuatro partidos para cerrar el grupo. GRUPO A4: Portugal, único con paso perfecto Portugal es el líder más destacado de los cuatro grupos. Los campeones vigentes derrotaron 4-2 a Dinamarca y alcanzaron 9 puntos de 9 posibles. Dinamarca, Noruega y Gales tienen 3 unidades cada uno, aunque con diferencias de goles distintas.

La pelea queda abierta en la UEFA NATIONS LEAGUE